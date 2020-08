Tiene 103 años y rompió la cuarentena por el coronavirus para hacerse su primer tatuaje

Su familia la envió a una residencia de ancianos para su seguridad pero se deprimió, así que fueron por ella y este fue el regalo que les pidió

El pasado 16 de julio, Dorothy Pollack celebró su cumpleaños número 103 en una residencia para ancianos ubicado en Muskegon, Michigan, en donde ha pasado varios meses aislada por el tema del coronavirus.

Hace unos días, Dorothy dejó esta residencia para irse a su casa, tras la cuarentena, y antes de regresar a su hogar, pidió a su familia algo insólito: acudir a un estudio para realizarse un tatuaje. El primero en su vida.

“Fue muy emocionante porque hace años, mi nieto quería que me hiciera (un tatuaje) y no lo haría. De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana”, indicó la anciana en entrevista para CNN.

“Se lo tomó como una campeona. Ni siquiera la vi hacer una mueca. Ella estaba tan emocionada. Fue una experiencia increíble. Si alguien de más de un siglo te dice que hagas algo por él, debes hacerlo”, agregó el tatuador Ray Reasoner Jr.

Su nieta, Teresa Zavitz-Jones, explicó que su abuela había permanecido meses en la residencia, por lo que las últimas semanas, las enfermeras les comentaron que estaba sumamente deprimida, así que su familia decidió ir por ella y hacer lo que más quisiera.