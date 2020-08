Acusan a taxista hispano de violar a niña pasajera en Nueva York

Rafael Martínez fue detenido y acusado de presuntamente violar a una niña pasajera de 12 años, en Brooklyn (NYC).

El incidente fue reportado alrededor de las 6 p.m. del lunes, después de que la menor fuese recogida cerca de las avenidas Myrtle y Carlton.

La policía dice que la víctima fue colocada en el taxi color negro por sus parientes y que en algún momento del viaje de aproximadamente 4 millas, el conductor la violó.

La víctima dijo a las autoridades que Martínez (32) estacionó el auto, se subió al asiento trasero con ella y la ultrajó. Luego volvió a su puesto de conductor y la llevó al destino original.

Martínez fue arrestado ayer y enfrenta cargos de violación, acto sexual criminal, poner en peligro el bienestar de un menor, amenaza y agresión, reportó ABC News.

La menor viajaba desde la casa de un familiar en Fort Greene a su hogar en Bedford Stuyvesant, según fuentes policiales.

La niña fue llevada al Hospital Woodhull el lunes por la noche y se llamó a la policía alrededor de las 8:45 p.m. por el crimen denunciado.

NYPD pudo localizar a Martínez a través de su empleador con sede en Brooklyn, Evelyn Car Services, dijeron las fuentes.

Martínez fue despedido de su trabajo, pero la empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, informó New York Post.

