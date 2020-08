Dominicana muere en medio de aborto; familia alega que médico lanzó su cadáver a vertedero

Manifestaciones en las calles de Santo Domingo para que el presunto responsable sea procesado criminalmente

La familia de una dominicana que murió en medio de un aborto pidieron que se aprese al médico que intervino en el procedimiento.

“El doctor Sánchez Marte le practicó un aborto a la hermana mía y queremos que él pague porque él lo que está es escondido y que aparezca”, dijo la hermana de la víctima a AN 7.

“El agarró, y practicó lo que practicó, y no informó a ningún familiar que ella falleció, y lo que fue que fue y la botó”, agregó la fraterna.

Los parientes de la joven se enteraron el lunes que el cadáver de la mujer había aparecido en un vertedero en Los Alcarrizos, municipio situado en la provincia de Santo Domingo.

A la joven de 24 años le sobreviven dos niñas de 2 y 4 años.

En el reporte esta semana de la televisora no se especifica el nombre de la clínica ni cuándo se habría realizado el procedimiento y bajo qué circunstancias.

Pero los parientes y amigos de la fallecida no dudan de la negligencia e implicación del médico en la muerte, por lo que han estado realizando protestas en reclamo de justicia.

Los manifestantes plantean que Rafael Sánchez Marte no ha dado la cara para responder a las alegaciones y denuncianque las autoridades no han iniciado una investigación. También responsabilizan al Ministerio de Salud Pública por la alegada poca diligencia al examinar casos de este tipo.

El tema del aborto es uno muy divisorio en la isla caribeña.

El aborto es ilegal

La práctica está prohibida bajo todas las instancias en República Dominicana.

En 2010, los legisladores del país caribeño reformaron la Constitución para establecer el derecho a la vida desde la concepción en su artículo 37. “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, establece la ley.

Un artículo de la BBC del 2018 que cita casos de mujeres contenidos en un informe de Human Rights Watch (HRW) amplía sobre el problema de muchas féminas en el país debido al carácter ilegal de estos procedimientos.

Dayelin, una joven de 22 años, se sometió a un aborto clandestino cuando tenía 12 años al quedarse embarazada tras ser violada por un hombre de 25 años. La dominicana relató las pocas opciones seguras que tenía para enfrentar la situación.

“Era la primera vez que tenía relaciones. No quería tener sexo. No consentí”, narró Dayelin.

“Lloraba y estaba desesperada. No quería tenerlo. Yo era una niña, ¿qué iba a hacer con un bebé? Un amigo me dio un té y tuve un aborto. No fui al médico. Me quedé en casa. Tenía miedo de ir a la cárcel”, agregó a la entidad.