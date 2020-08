Hyundai lanzará tres nuevos sistemas para purificar el aire al interior de sus autos

Dichos sistemas esán enfocados a mantener la higiene y salud de los ocupantes del automóvil evitando la formación de hongos y bacterias

El aire acondicionado en los autos es un elemento de gran relevancia sobre todo cuando nos encontramos expuestos a altas temperaturas, sin embargo, en esta época ha tomado mayor relevancia después de que diversos elementos del vehículo se convirtieran en una fuerte amenaza de contagio de coronavirus. Es por ello que los conductores han sufrido un incremento en la desconfianza de los objetos con los que tienen contacto en el auto e incluso, con el aire que respiran.

Hyundai ha puesto atención en este problema y anunció que implementará tres nuevas tecnologías para mejorar la calidad del aire en sus autos. Se trata de “After-Blow”, “Multi-Air Mode” y “Fine Dust Indicator”, sistemas que de acuerdo con información del portal Motorpasión, contribuirán de forma grata a la comodidad y confianza a bordo de los automóviles.

. After-Blow

El accionamiento de este sistema sucede automáticamente después de que el motor se ha detenido, dando paso al drenado natural de aire durante media hora, posteriormente se activa el sistema durante un periodo de 10 minutos para secar cualquier indicio de humedad a su paso, evitando así la formación de moho.

Si bien es un sistema que, como ya lo dijimos funciona en automático, no habrá temor alguno por el riesgo de que la batería sufra una descarga, ya que trabaja con un sensor inteligente que controla su funcionamiento y la frena cuando la energía no es apta, además, tampoco se accionará si el aire acondicionado no ha sido usado en un tiempo considerable o si la temperatura que hay en el exterior es baja.

. Multi-Air Mode

Este sistema trabaja de una manera muy distinta, pues a diferencia del anterior, éste sí es controlado a voluntad del conductor y su característica principal es que distribuye el aire por las distintas ranuras de ventilación recientemente agregadas a los asientos del conductor y pasajero, es decir, que la cantidad de aire emitida se mantiene, pero con una mejor distribución para una ejecución más agradable de aire suave.

. Fine Dust Indicator

Este es quizá el más complejo de los tres sistemas, ya que mide y entrega de forma digital la información obtenida en tiempo real sobre la calidad del aire, arrojando datos precisos sobre la concentración de partículas ultra finas dentro del habitáculo, con ayuda de colores y números.

Cabe señalar que Hyundai ya se encuentra trabajando para implementar estos sistemas en algunos modelos del mercado coreano, por lo que se estima que en un futuro lleguen al resto del mundo para las marcas que conforman al grupo Hyundai, Kia y Génesis.

**********

Te puede interesar.