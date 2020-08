Oso interrumpe picnic familiar y lo que hacen con él causa indignación en Internet

El jueves pasado, Kaitlyn Nesbit se encontraba con su familia disfrutando de un día de campo en un bosque de Maryland, cuando de repente apareció un oso negro en medio de su picnic.

De inmediato, la chica sacó su teléfono celular para grabar este impactante encuentro entre ellos y el oso. En el video puede apreciarse claramente cómo el animal permanece quieto, sentado al lado de la mesa mientras un hombre le prepara un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada.

Por si fuera poco, esta persona todavía se atrevió a darle el bocadillo directamente de su mano al oso.

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020