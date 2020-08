Ya hay acuerdo: Ryan García y Luke Campbell pelearían por el campeonato mundial interino CMB de peso ligero

Eddie Hearn, el director general de Matchroom boxing, confirmó que ya hay acuerdo para la pelea entre Ryan García y Luke Campbell por el título interino ligero del CMB.

En los próximos siete días se firmarán los contratos y se concretarán los detalles correspondientes. La promotora Golden Boy, que maneja la carrera del mexicoamericano, también está involucrada. La función se tiene planeada para noviembre de este 2020.

“Eddie expresó el deseo de ambos promotores de montar esta gran pelea en las mejores condiciones posibles, debido a la actual crisis global ocasionada por la pandemia mundial COVID-19”, se menciona en el comunicado que envió el CMB para dar a conocer la información.

Luke Campbell and Ryan Garcia agree to fight in November 🥊

(via @WBCBoxing) pic.twitter.com/0J3VUmNPa6

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 11, 2020