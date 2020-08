Confirmado: Kany García y Amara La Negra se unen a ‘Tu Cara Me Suena’

Kany García y Amara La Negra se integran a la próxima competencia musical de Univision, ‘Tu Cara Me Suena’. La cantante y compositora será parte del panel de jurado, y la ganadora de ‘Mira Quién Baila’ regresa como presentadora tras bastidores.

“Siempre que Univisión me llama para hacer cualquier proyecto, yo con mucho gusto digo que sí, ya que yo crecí desde los tiempos de ‘Sábado Gigante’. Siempre estoy dispuesta a intentar nuevas cosas, como en esta ocasión como presentadora”, nos dice emocionada y en exclusiva Amara.

Para Kany, quien está más acostumbrada a los escenarios, esta propuesta fue darse un recreo y también la emoción de una escuela, y así nos lo explicó:

“Para mí es un súper honor siempre ser parte de un programa en donde parece que uno es el jurado, y de primera eso es lo que la gente percibe, que uno tiene el conocimiento de poder impartir algún tipo de opinión. Pero al final, en este tipo de programa es uno quien es el que recibe un montón, no solamente de información sino de recursos, que en mi caso, como artista, los veo en el escenario y digo: ‘mira como yo puede también impartir esto en mi camino’… Así que para mí es un honor porque al mismo tiempo sé, y no tengo la menor duda, de que será una gran escuela”.

Kanny estará compartiendo el panel de jurados con Charytín y Angélica Vale, quienes ya fueron confirmadas hace unos meses. Pero cada una sabrá que es lo que busca en los participantes…

“Pues todavía estoy en esa, pensando porque me va a encantar en el camino tener un poco más de información de quienes son cada uno de ellos, de cuáles son sus atributos y sus desventajas… Quizás lo que más trabajo les va a dar, pero para mí, es que aquí la gente va a cantar y el hecho de ser músico siempre voy a ver las cosas desde un ángulo más musical… Las cosas que también sucedan en el escenarios, a nivel de cómo se desenvuelven, la seguridad con la que hace su perfomance, todo este tipo de cosas… Son los factores que yo, dentro de lo que ha sido mi carrera, aportar a lo que es una persona que este sobre el escenario haciendo su ejecución”, asegura.

En el caso de Amara La Negra estará en un lugar privilegiado: en bastidores donde se ve lo que no se ve, le da la oportunidad de conocer, lo que no se conoce.

“Yo quiero sacar lo mejor de cada participante, quiero que se sientan cómodos de expresar sus nervios, su preparación para estar en tarima y, obviamente, para mí va a ser un reto completamente diferente porque este concepto de ‘Tu Cara me Suena’, es bien interesante porque trae mucho humor, trae música, alegría, así que estoy emocionada de ver cómo va a salir esto”.

En este debut de ‘Tu Cara Me Suena’ en Estados Unidos, Kany será jurado y Amara reportera, ¿pero qué pasaría si hubieran sido concursantes?, ¿a quiénes les hubiera gustado interpretar?

“Hay gente que siempre me ha encantado como por ejemplo, Amy Winehouse, que era una mujer que más allá de todas las batallas que tuvo obviamente con sus adicciones, esa mujer subía al escenario y tenía una credibilidad absoluta, se comía el escenario, desde como cantaba, tenía una autenticidad, una características grandes no solamente en su voz, en todo lo que hacía… Yo creo que quizás ella y aparte que creo físicamente también era como que una persona que entraba y era imposible no darte cuenta que estaba ahí, entre su pelo y sus tatuajes, era todo, todo un carácter“, con confiesa Kany mientas que Amara.

“Me hubiese encantado obviamente hacer el papel de Celia Cruz, de La India, Lupita D’Alessio, bueno Lupita ahí como que no la pegué de verdad. Ahí si me van a reconocer, es que como no hay mucho. Si hubiese sido americano ahí si te digo: ‘Mi amor, una Tina Turner, una Gloria Gaynor, una Donna Summer, una Beyoncé claro'”.

‘Tu Cara Me Suena’ es una competencia musical que presentará a ocho concursantes célebres que aceptarán el desafío de imitar la imagen, coreografía, canto y baile de un ídolo musical. Con la ayuda de un panel estelar de jueces conformado por Kany García, Angélica Vale y Charytín, algunos de los mejores profesionales del sector, desde maquilladores hasta maestros de canto, los concursantes harán todo lo posible por lucir y cantar como algunos de los más grandes artistas del mundo. Sus actuaciones recibirán puntos del jurado, hasta que se declare ganador a uno de los famosos.

