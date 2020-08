“Estas balas son para ti”: chofer hispano acusado de golpear y violar a niña pasajera no tenía licencia de NYC

Rafael Martínez, conductor acusado de violar a una pasajera de 12 años en la parte trasera de su automóvil en Brooklyn (NYC), la golpeó hasta dejarla inconsciente y la amenazó con un arma durante el horrible ataque, dijeron los fiscales.

“Si dices algo, estas balas son para ti … Sé dónde vives. Vendré a buscarte a ti y a tu familia “, le dijo, según los documentos judiciales citados por Daily News.

“Martínez golpeó a la niña en la cara en numerosas ocasiones y golpeó su cabeza contra la ventana, haciendo que se desmayara“.

Además, se supo que Martínez (32) no tenía licencia para operar como chofer, según un comunicado de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de la ciudad.

Trabajaba para “Evelyn Car Services”, de donde fue despedido al conocerse las acusaciones. Incluso, la empresa dijo que ayudó a su captura, pero aún no está claro cómo Martínez ejercía sin licencia de la TLC.

La gerente general de la empresa, cuyo nombre no fue divulgado, dijo a Pix11 que su supuesta licencia había sido revisada y que no había forma de que supieran que presuntamente cometería un crimen tan atroz. “Trabajó aquí durante un año… Nunca, nunca, recibí quejas de los clientes”.

El centro de despacho de taxis que ha estado en la comunidad durante 27 años ha recibido amenazas de muerte por este crimen.

Algunos líderes comunitarios dicen que la compañía de taxis negros debería haber hecho una verificación de antecedentes del conductor.

Las autoridades dijeron que la niña fue puesta en el taxi por sus padres en Fort Greene alrededor de las 5 p.m. el lunes para ser trasladada a la casa de un familiar en Bedford-Stuyvesant, con su bicicleta nueva.

Durante ese viaje, el conductor estacionó el automóvil, entró en la parte trasera del vehículo donde estaba la niña y la amenazó, golpeó y violó, según la policía. Luego la llevó a su destino.

Tras contar lo sucedido, la niña fue trasladada al Hospital Woodhull el lunes por la noche y se llamó a la policía alrededor de las 8:45 p.m.

Martínez, residente de East New York, fue arrestado el martes y enfrenta cargos de violación, acto sexual criminal, poner en peligro el bienestar de un menor, amenaza y agresión. Su próxima cita en la corte es el 24 de agosto.

