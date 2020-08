Ganadores de lotería de visas avanzan en tribunal contra prohibición de Trump

Juez federal ordena al Gobierno explicar directrices a consulados

Los ganadores del programa de Visas de la Diversidad, conocido como lotería de visas, lograron un triunfo en una Corte de Washington, D.C., donde presentaron una demanda contra la prohibición migratoria del presidente Donald Trump.

Aunque parece mínimo se trata de un paso sustancial en el proceso, ya que el juez Amit P. Mehta ordenó este miércoles al Gobierno federal que entregue documentos sobre la prohibición de viajar por coronavirus a los ganadores de visas, quienes acusan que las restricciones arruinaron sus protecciones.

El Departameno de Estado tiene hasta el lunes para reportar los documentos que detalles cualquier política, directiva u orden que el Departamento de Estado a sus consulados en el extranjero sobre cómo implementar la prohibición de viajar, informó Law360.

La defensa del Gobierno del presidente Trump argumentó primero que los quejosos no habían logrado presentar pruebas sobre la prohibición que les afectada, pero el juez Mehta consideró que esa explicación era insostenible.

“El gobierno no puede… argumentar que no hay una acción final de la agencia simplemente diciendo que no vamos a producir ninguna evidencia que sugiera que hay una acción final de la agencia”, dijo el magistrado.

Los demandantes, indica el portal, son parte de los 50,000 ganadores anuales de visas, pero si no obtienen el permiso de ingreso a EE.UU. antes del 30 de septiembre, la oportunidad desaparece por completo.

La defensa de la Administración Trump reconoció que la orden del presidente, aplicada en abril y extendida en junio, derivó en que el Departamento de Estado, enviara cables oficiales a sus embajadas y consulados con orientación sobre cómo implementarla.

“Voy a ordenar al Gobierno que produzca algo que se asemeje a un registro administrativo”, dijo el juez Mehta. Ese reporte debe incluir los cables y directivas.