Le pagaron con videos del Chavo del 8: El día que Maradona cobró de forma extraña por una entrevista

El exfutbolista buscaba distraerse durante su rehabilitación en Cuba

Ahora que se ha pausado la transmisión de los programas del Chavo del 8 en Latinoamérica, recordamos una anécdota curiosa que involucra a uno de los máximos referentes históricos del fútbol mundial y a la creación de Roberto Gómez Bolaños.

Resulta que uno de los máximos ídolos de Maradona durante su infancia fue “Chespirito”, por lo que era gran fanático de su programa; de tal forma que cuando pasó momentos difíciles durante su rehabilitación en Cuba buscaba distraerse, pero entre los canales que podía ver en la TV no estaba disponible esta comedia mexicana, por lo que hizo un trato con una televisora para que le llevara todas las temporadas del Chavo del 8 a cambio de hablarle a las cámaras.

"#Maradona puso una condición para dar una entrevista, le pidió a la producción todas las temporadas del 'Chavo del 8' en formato VHS". @matiasmartin pic.twitter.com/07RqdMoZ26 — AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) August 12, 2020

“Le pidió a la producción todas las temporadas de El Chavo del 8 en formato VHS”, contó Matías Martín, el conductor que entrevistó al astro argentino para el programa “Fugitivos”.

El trato se cumplió y la entrevista se realizó sin contratiempos. Años más tarde, Diego Armando conocería a su ídolo en cuando lo entrevistó en 2005 en el programa “La Noche del 10”.

“He pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior me ponía los videos de él y me hacía feliz. Lo adoro”, declaró Maradona ese día, cuando también le entregó una camiseta de la selección albiceleste firmada por él.