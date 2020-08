Mujer salta de autobús público en República Dominicana luego de que grupo de hombres intentara violarla

Actualmente, la víctima tiene dificultad para caminar tras ser sometida a dos operaciones

Una dominicana denunció que tuvo que lanzarse del autobús público en Santo Domingo luego de que intentaran violarla mientras viajaba en su interior.

Esta semana, la presunta víctima de 19 años denunció en entrevista con la televisora AN-7 el hecho reportado hace cinco meses, específicamente el 3 de marzo pasado.

Imágenes de cámaras de vigilancia en la zona muestran el momento en que la mujer ingresa al vehículo.

“El día del cumpleaños de mi mamá, yo me iba a dirigir en una R-11 para hacerle una fiesta sorpresa, para comprarle un bizcocho y todo eso. Y, cuando yo me monté en la guagua, ellos no estaban ponchando ni nada y rompieron la ruta”, relató la fémina identificada como Daniela M. Merán.

“Cada vez que la gente los paraba – porque esa ruta es muy reconocida- ellos decían que no, que no los iban a ponchar, y me insistían que me fuera para atrás, que me sentara atrás, y yo le dije que no”, recordó.

“Entonces cuando el cobrador iba a cruzar donde mí a echarme mano para agarrarme…yo agarré y me tiré”, añadió la entrevistada.

Después de eso, la afectada no supo más de los presuntos atacantes.

Dijo que, como resultado del impacto al caer, le tuvieron que hacer dos operaciones en las rodillas y se le rompió la clavícula.

La denunciante, que camina con dificultad, recibió tratamiento médico en el Hospital Docente Universitario “Dr. Darío Contreras”, en Santo Domingo Este.

El informe no precisa el lugar exacto del incidente ni la ruta que llevaba el autobús.

La dominicana, sin embargo, indicó que denunció ante las autoridades el incidente, sin que al momento se haya arrestados a los responsables.