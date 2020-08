“No creo que sea el momento de dirigir al Barcelona”: Xavi se descarta para llegar al equipo

El prospecto para el banquillo blaugrana no llegará este verano a la institución

En medio de la ola de fuertes rumores sobre la posible llegada de Xavi al timón del Barcelona, ante una posible destitución de Quique Setién, el legendario mediocampista se desmarcó y declaró que por ahora no llegará al equipo.

“Hay ruido externo, temas extradeportivos… No, no creo que sea ahora el momento”, declaró en entrevista para el diario El País.

Xavi Hernández: "El fútbol es de los únicos deportes –y trabajos– donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo" https://t.co/gDXQw4Re5c — EL PAÍS (@el_pais) August 13, 2020

Asimismo, el estratega confirmó que la directiva lo buscó en enero y que él declinó la propuesta por considerar que las condiciones no eran las ideales: “En enero ya les dije que no era el momento y ahora no me han contactado“.

Xavi no ve prudente volver al Barcelona 😮https://t.co/Kf5ryR0AM6 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 13, 2020

Sobre el accionar actual del Barça, Xavi mostró su apoyo para Setién, pero mencionó que a veces el estilo no basta.

“Respeto mucho a Quique Setién; tiene un manual de juego muy parecido a lo que necesita el Barça, que es el cruyffismo, pero otra cosa es que los resultados acompañen”, comentó.

“Para mí, por supuesto, sería un privilegio entrenar un día al Barça”, agregó y dejó entrever cuáles son las condiciones en las que le gustaría llegar al banquillo del club: “Estoy encantado de seguir adquiriendo experiencia, retándome, y me gustaría hacer un equipo con gente de mi confianza, gente válida que conoce la casa, de mi cuerda… Sería un un privilegio dirigirlo con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales”, finalizó.