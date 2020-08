“Películas en 2020 a precios de 1920”: AMC inicia funciones de cine y ofrece boletos a 15 centavos de dólar

AMC Theatres, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, reabrirá el 20 de agosto con un precio de entrada de tan solo 15 centavos de dólar por boleto.

AMC Entertainment, la empresa propietaria de la cadena, dijo este jueves en un comunicado que espera abrir las puertas de más de 100 cines a partir del 20 de agosto con precios que serán retroactivos por un día. Tanto AMC y otras cadenas operarán con una capacidad reducida para facilitar el distanciamiento social y han anunciado un aumento de la limpieza de las salas y el uso de mascarillas será obligatorio.

La cadena está promocionando la reapertura de las salas con el eslogan “Películas en 2020 a precios de 1920”. Los cines de AMC han reabierto en numerosos países pero han permanecido cerrados en Estados Unidos desde el mes marzo cuando inició la pandemia de coronavirus.

Celebrate a century of movies at AMC with 15¢ tickets to any movie on Thursday, August 20! Hurry – get your tickets online now before they sell out! https://t.co/FyQXj4G9qb pic.twitter.com/1TQcT2iU35

— AMC Theatres (@AMCTheatres) August 13, 2020