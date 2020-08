Quiénes SÍ y quiénes NO califican para recibir los $400 extras de ayuda de desempleo que propuso Trump

Alrededor de 1 millón de personas no calificará para recibir este dinero extra

El presidente Trump firmó una medida el sábado pasado en donde dará un monto extra de $400 dólares por semana en el seguro de desempleo. $300 dólares serán puestos por el gobierno federal y $100 deberán ser aportados por los estados, aunque estos últimos no están obligados a darlos.

Esto podría ayudar a sobrellevar la crisis a los millones de desempleados que hay en el país actualmente.

Pero, ¿quiénes son los que califican para recibir este dinero? A continuación, te lo decimos.

Los que SÍ recibirán dinero extra

Las personas que estén recibiendo al menos $100 dólares en ayuda de desempleo a través de programa estatales regulares, SÍ son elegibles para que les den los $400 dólares extras que propuso el presidente Trump, según CNBC.

Además, aquellos que reciben ayudas a través de los siguientes programas, también son elegibles:

–Pandemic Unemployment Assistance (Asistencia por desempleo pandémico)

–Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Compensación por desempleo de emergencia pandémica)

–Extended Benefits (Beneficios extendidos)

–Short-Time Compensation (Compensación a corto plazo)

–Unemployment Compensation for Federal Employees (Compensación por desempleo para empleados federales)

–Unemployment Compensation for Ex-Service members (Compensación por desempleo para ex miembros del servicio)

–Trade Readjustment Allowances (Subsidios por reajuste comercial)

–Self-Employment Assistance (Asistencia para el trabajo por cuenta propia)

Los que NO recibirán dinero extra

La mayoría de los estados establece pagos mínimos en beneficios semanales de desempleo que están muy por debajo de esos $100 dólares que pide Trump para calificar.

Esto quiere decir que las personas que reciben menos de $100 a la semana en ayudas de desempleo de programas estatales NO recibirán los $400 extras que propuso Trump.

Aproximadamente el 3% de los que están recibiendo ayuda de desempleo actualmente reciben menos de $100 dólares a la semana. Y aunque esto podría parecer un número pequeño, en realidad equivale a cerca de 1 millón de personas, de acuerdo con CNBC.

Además, las personas que reciben Asistencia por Desempleo por Desastre tampoco son elegibles.

Asimismo, algunos estados podrían optar por no ofrecer el dinero extra de $100 dólares que les tocaría poner, por lo que los ciudadanos de estos lugares recibirían solamente los $300 extras del gobierno federal.

Entre estos estados que ya han expresado sus dudas de dar el dinero se encuentran California, Delaware, Florida, Kentucky, Mississippi, Nueva Jersey y Nueva York, aunque podrían cambiar con el paso del tiempo.

–También te puede interesar: 40 millones de personas podrían ser desalojadas de sus casas en EE.UU.