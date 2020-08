Adolescentes apuñalan a dos bicitaxistas en Times Square de Nueva York

Dos conductores de bicitaxis fueron golpeados y heridos con armas blanca anoche en Times Square.

El ataque sucedió alrededor de las 9:30 p.m. en 42nd Street y 7th Avenue, donde un gran grupo de adolescentes tuvo una disputa con los conductores, dijo la policía.

A medida que la discusión se intensificaba, uno de los pedalistas fue apuñalado en la pierna y otro fue cortado en la muñeca. Una de sus bicitaxis fue robada.

La policía dijo que tres personas fueron interrogadas poco después, reportó Pix11.

