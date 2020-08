Planes de “Canelo” Álvarez para pelear en septiembre se vienen abajo: Reportan que Golden Boy Promotions busca nueva fecha

Por segundo año consecutivo, Saúl “Canelo” Álvarez se quedará sin pelear en el mes de septiembre, una fecha muy significativa para él, ya que es cuando se celebra la Independencia de México.

En el 2019 canceló sus planes en ese mes, debido a que no encontró un rival a la altura y prefirió esperar hasta noviembre para enfrentar a Sergey Kovalev, boxeador al que venció y tras lo cual hizo historia al conseguir cuatro campeonatos mundiales en diferentes categorías.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.

🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019