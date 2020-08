Cristiano Ronaldo y Raúl Jiménez podrían hacer dupla ¡en el Manchester United!

En las últimas semanas se especuló que Raúl Jiménez podría hacer mancuerna con Cristiano Ronaldo en la Juventus, debido al interés del club en adquirir los servicios del delantero, pero el rumor se enfrío tras el alza en el precio del jugador azteca y ahora revivió de distinta forma.

De acuerdo con reportes de The Sun, los artilleros sí podrían coincidir, pero no en la Juventus, sino en el Manchester United, ya que la salida de ambos de sus respectivos clubes parece inminente y los Red Devils están muy interesados en fichar tanto al mexicano como al portugués.

El mismo medio explicó que los de Old Trafford están ávidos de volver a protagonizar la liga inglesa y pretenden lograrlo a base de billetazos, por lo que ya se acercaron a La Vecchia Signora para preguntar por “El Comandante”.

Eurosport : Cristiano Ronaldo returning to Manchester United would be perfect for Ed Woodward https://t.co/TciZDvU0Kl

Por otra parte, el respetado periodista Guillem Balague, quien trabaja para el canal oficial de televisión de La Liga, para Diario Sport, BBC y CBS Sports, reportó que la Juventus ha dado instrucciones al agente Jorge Mendes para encontrarle un nuevo equipo a CR7, ya que sus finanzas no les permitirán pagar el sueldo del astro el año entrante.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020