Más de 140 elefantes han nacido en Kenia desde que inició la pandemia

Sin duda, la gran ganadora de esta pandemia del coronavirus ha sido la naturaleza, la cual, a todas luces, ha tenido un respiro sin igual.

Ejemplo de ello es lo que ha acontecido en el Parque Nacional de Abmoseli, en Kenia, en donde desde marzo pasado se ha reportado el nacimiento de más de 140 crías de elefante.

Según lo publicado por Il Messagero, los encargados de esta reserva creen que este extraordinario “baby boom” de paquidermos se debe principalmente a las restricciones de circulación que les han impuesto a los turistas por las medidas sanitarias contra el covid-19.

A esto, habría que agregarle que este año ha llovido mucho, por lo que la vegetación ha crecido lo suficiente para que tanto los padres como las crías tengan mucha comida.

“Hay mucho qué celebrar por estas cifras. En toda África nos enfrentamos a enormes desafíos. Debido al covid-19 habido un colapso del turismo y la competencia entre humanos y elefantes por la tierra ha aumentado”, escribió en Twitter Winnie Kiiru, una de las líderes de la fundación Elephant Protection Initiative.

Dr. Winnie Kiiru from the EPI Foundation discusses the successes and challenges of elephant conservation in 2020 and wishes you a happy World Elephant Day! pic.twitter.com/M0vwoBIRgD

— The EPI (@EPIAfrica) August 12, 2020