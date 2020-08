Quedaron eliminados en la NBA, pero los Phoenix Suns enviaron este mensaje mostrando que son los mejores

El mensaje de unión, resiliencia y fraternidad que ha enviado la NBA desde que regresó la actividad deportiva en el Mágico Mundo de Disney World, es innegable. Los poderosos mensajes con contenido social que portan los jugadores en sus camisetas han impactado al mundo entero mandando un ejemplo de cómo la responsabilidad sí se puede combinar con el entretenimiento.

Pero los que tuvieron el mejor gesto en esta ocasión fueron los Phoenix Suns quienes a pesar de haber ganado los 8 partidos de la “burbuja” se quedaron fuera de los playoffs debido al triunfo de los Portland Trail Blazers ante Brooklyn. Pese a vivir una gran frustración, el equipo felicitó al rival y le envió “todo su amor” y su apoyo en esta postemporada.

Good game @trailblazers. Show the league what you got and go all the way.

All our love ❤️

— 8-0 (@Suns) August 14, 2020