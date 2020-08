“Biden es un peligro, Hillary fue más inteligente”: Trump recibe apoyo inédito de policías de Nueva York y Ocasio-Cortez critica

Asociación Benevolente de NYPD rompe larga tradición de neutralidad política

“Este tipo te ha estado quitando tu dignidad y tu respeto”, dijo ayer el mandatario Donald Trump en tono personalizado, advirtiendo a cientos de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York sobre el ex vicepresidente Joe Biden. “Y te digo que el 3 de noviembre lo recuperarás”.

“Nadie estará seguro en el país de Biden” continuó Trump, en referencia a si el ex vicepresidente y virtual candidato Demócrata lo derrota en noviembre.

En el acto, celebrado en su campo de golf en Bedminster (NJ), Trump recibió el apoyo electoral de la Asociación Benevolente de la Policía de la ciudad de Nueva York (PBA), el sindicato que representa a unos 24,000 oficiales de base y miles más retirados de NYPD, y que ha mantiene relaciones tensas con el alcalde Demócrata de NYC, Bill de Blasio.

El presidente PBA, Patrick Lynch, dijo que no podía recordar un momento en 36 años en que el sindicato hubiera respaldado a algún candidato presidencial “hasta ahora”, citó Newsweek.

La medida sin precedentes fue criticada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). “El sindicato del NYPD apoyó a Trump. Estoy segura de que esto es parte de su plan de alcance vecinal”, comentó irónicamente la Demócrata neoyorquina. “Además, ¿alguien más ve un problema potencial con los sindicatos de policías -brazos del estado con armas letales- promoviendo candidatos ‘preferidos’ para cargos públicos o soy sólo yo?”, escribió en Twitter.

Trump aprovechó la ocasión para intensificar sus ataques contra Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.

Sugirió que la ex fiscal general de California y Biden estaban en el centro de “una guerra de izquierda contra la policía”. “Probablemente esté un paso peor, Kamala”, dijo Trump al comparar a ambos líderes Demócratas.

También ayer, pero en Twitter, Trump contrastó las últimas campañas electorales, usando sus apodos ofensivos: “La mayor diferencia entre la carrera presidencial en 2020 y la de 2016 es que la candidata de 2016, Crooked Hillary Clinton, fue mucho más inteligente y aguda que Slow Joe, tenemos aún más ENTUSIASMO ahora” de ganar.

“La campaña del presidente busca generar dudas sobre la capacidad del boleto Biden-Harris para mantener la paz en las metrópolis más grandes del país”, resumió Fox News.

En junio, tras las violentas protestas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis, Trump dijo que las ciudades con alcaldes Demócratas se han convertido “en un infierno”, por la violencia e impunidad.

🚨𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗢🚨 “I cannot remember when we've ever endorsed for the office of President of the United States, until now…” Pat Lynch

President @NYCPBA pic.twitter.com/6IfNfTnnSy — Dan Scavino (@DanScavino) August 15, 2020

The biggest difference between the Presidential Race in 2020 and that of 2016 is the 2016 candidate, Crooked Hillary Clinton, was much smarter and sharper than Slow Joe, we have even more ENTHUSIASM now, and @FoxNews has become politically correct and no longer the big deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020