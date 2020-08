“Mi hermano está mal”: Trump lo visitó en hospital de Nueva York

El mandatario Donald Trump visitó a su hermano menor, Robert, en el New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center en el UES de Manhattan, con una máscara facial ayer por la tarde.

La visita, anunciada la mañana de ayer desde la Casa Blanca, duró poco menos de una hora, reseñó NBC News.

Trump se refirió brevemente a la salud de su pariente en una conferencia de prensa ayer. “Tengo un hermano maravilloso”, dijo. “Hemos tenido una gran relación durante mucho tiempo. Con suerte, estará bien. Lo está pasando mal”.

Según los informes, Robert tiene 72 años y está “muy enfermo”, pero se desconocen los detalles exactos de su estado de salud.

En junio, Robert estuvo hospitalizado más de una semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Luego, en julio intentó bloquear la mordaz exposición familiar del libro de su sobrina, la Dra. Mary Trump, pero su batalla judicial fracasó y la obra salió a la venta.

Aunque no tenia previsto viajar a Manhattan, Trump ya estaba planeando pasar el fin de semana en su club de golf en Bedminster (NJ), donde ayer tuvo un evento con la Asociación de Beneficencia (PBA) de NYPD para obtener su respaldo a la reelección.

