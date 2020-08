Ola de calor en California y sus estragos: reportan cortes de luz de emergencia, incendios y casas destruidas

Una ola de calor de varios días se intensificó este viernes hasta provocar que la red eléctrica de California se encontrara sobrepasada por la alta demanda de energía. El operador que la administra puso en marcha un plan de cortes de luz temporales para gestionar la emergencia, algo que no ocurría desde 2001.

Mientras varias ciudades del país, de Portland a Dallas, se preparan para temperaturas de triples dígitos previstas para el sábado, el riesgo de incendios se dispara. Un fuego en el condado de Los Ángeles que empezó el miércoles por la tarde quemó más de 17,000 acres y solo resultaba contenido en un 12% el viernes por la noche. Algunas casas resultaron destruidas o dañadas.

El Operador del Sistema Independiente de California (California ISO), la entidad independiente que administra la red eléctrica del estado, emitió una alerta de emergencia alrededor de las 6:30 pm, hora local. Al hacer eso, ordenó a las empresas de servicios públicos de todo el estado que redujeran sus cargas de energía.

Más de 300.000 clientes, tanto en el norte como en el sur de California, llegaron a quedarse sin electricidad el viernes por la noche, según un rastreador de cortes energéticos y apagones consultado por nuestra cadena hermana NBC News.

La empresa energética más grande del estado, Pacific Gas & Electric (PG&E), informó de que puso en marcha cortes de luz rotatorios que impactaron a aproximadamente 220,000 clientes. El fin del plan se fijó a las 11 pm, hora local. En la noche del viernes, California ISO declaró terminada la emergencia.

PG&E Completes Rotating Power Outages Conducted at Direction of State Grid Operator – Power Restored to Essentially All Impacted Customers – Tonight’s Rotating Outages Were Not a Public Safety Power Shutoff https://t.co/wmB6L7S9M8 pic.twitter.com/GniABVVO6d

— PG&E (@PGE4Me) August 15, 2020