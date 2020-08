“A ver cuánto duran”, le dicen a la novia de Julián Gil y ella responde

View this post on Instagram

📸/ #ValeriaMarin: “A ver cuánto duran” me dicen y yo me pongo a pensar… jajaj ni nosotros lo sabemos. Que dure lo que tenga que durar, que fluya hasta donde tenga que fluir, supongo que como cualquier relación, pública o privada ¿no? Si algo hemos aprendido es a vivir el momento y disfrutar el presente. Esta es nuestra “nueva normalidad”