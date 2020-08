Los mensajes de los hijos de Trump por la muerte de su tío Robert

Los descendientes del mandatario publicaron tuits sobre la pérdida de su familiar

Los hijos del presidente Donald Trump escribieron sus pensamientos en Twitter sobre la muerte de su tío, Robert, ocurrida este sábado en Nueva York.

Ninguno de los descendientes del mandatario envió mensaje a su padre por esa vía.

“Tío Robert, te amamos. Siempre estás en nuestros corazones y rezos”, expresó Ivanka.

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 16, 2020

“Tío Rob, te amamos y siempre te extrañaremos. R.I.P.”, tuiteó Donald Jr.

Uncle Rob, we love you and we will miss you. R.I.P — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 16, 2020

“Robert Trump fue un hombre increíble – fuerte, amable y siempre leal al núcelo. Todos los que lo conocieron sintieron su calidez inmediatamente. Será profundamente extrañado por toda nuestra familia”, escribió Eric.

Robert Trump was an incredible man – strong, kind and loyal to the core. Anyone who encountered him felt his warmth immediately. He will be deeply missed by our entire family. — Eric Trump (@EricTrump) August 16, 2020

Tiffany Trump no ha escrito nada al respecto. Tampoco la primera dama Melania Trump.

El presidente Trump no ha tuiteado sobre la muerte de su hermano, solamente ha retuiteado mensajes de la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Robert Trump, de 71 años, murió el sábado en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, pero no se dieron detalles de la enfermedad que padecía.

CNN reportó que varias personas que hablaron con el presidente Trump el sábado dijeron que parecía entristecido por la pérdida.