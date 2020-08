Conoce a Adria, la guapa y talentosa hija de Ricardo Arjona que está triunfando en Hollywood

View this post on Instagram

I can finally share that I have a new family @Armanibeauty. I’m the new face and spokesperson for Armani’s latest perfume MY WAY. From the touches of orange blossom to vanilla to tuberose, this perfume is fresh, joyful, and feminine. The campaign is natural and completely un-retouched. The message is to open your horizons and pave your own path. It’s about compassion and educating ourselves about humans and the planet we inhibit. I’ve always asked myself, if we have one life, why not do things YOUR way? Shooting this campaign has been one the best experiences of my life. It was a true adventure, an adventure I’m looking forward to sharing. We explored different countries and cultures, and met some of the most beautiful people. I can’t wait for all of you to meet them soon! This is just the beginning and I am excited to be sharing every detail about this campaign with you along the way. MY WAY! #ArmaniMyWay #IAmWhatILive #armanibeauty ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Estoy muy emocionada de finalmente poder compartir con todos ustedes que soy la cara y portavoz de la nueva fragancia de @armanibeauty MY WAY! Sus toques de vainilla, flor de naranja y flor de tuberosa hacen que esta fragancia sea refrescante, femenina y alegre. La campaña se enfoca en la compasión y en la necesidad de educarnos sobre los seres humanos y el planeta en el que vivimos. Esto no es solo un mensaje, es también una responsabilidad. La naturaleza de las fotos y su ausencia de retoques es tan auténtica como la esencia. La Campaña de MY WAY abre horizontes y construye su propio camino. Siempre me pregunte, si tenemos una vida, por que no hacer las cosas a TU manera? El rodaje de esta campaña ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fue toda una aventura, una aventura que pronto compartiré con ustedes. Viajamos a diferentes países, exploramos culturas, y conocimos gente maravillosa. Las conocerán pronto! Esto es solo el comienzo y estoy muy emocionada de compartir mas detalles sobre la campaña en el futuro. MY WAY!#armanimyway #iamwhatilive #armanibeauty