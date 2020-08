Dron por poco golpea el avión presidencial con Trump a bordo

Un dron por poco golpea el avión presidencia Air Force One el domingo en la tarde, según personas que iba a bordo de la nave.

El hecho ocurrió el domingo antes de aterrizar en Washington, de acuerdo con la información recogida por Bloomberg News.

El dron era amarillo y negro en forma de cruz. En el avión iban funcionarios del gobierno y periodistas que cubren al presidente. El corresponsal de AFP Sebastian Smith escribió del tema en Twitter.

“En el descenso volamos cerca de un pequeño objeto“, escribió Smith. “Parecía un dron, pero no soy un experto”.

@realDonaldTrump just landed at Andrews on AF1. Shortly before, while descending,we flew right over a small object, remarkably close to the president’s plane. Resembled a drone though I’m no expert. pic.twitter.com/roDFgpp4XH

— Sebastian Smith (@SebastianAFP) August 16, 2020