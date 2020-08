Tucson Prime, el perro callejero que se convirtió en agente de ventas de Hyundai

View this post on Instagram

Uma segunda-feira nada fácil, tive minha primeira aula de comportamento com meu professor @leonamvalli (já estou obedecendo muito), gravei minha primeira reportagem para a TV com @tvvitoriaes , fiz uma visita de inspeção nos @postosshellprime para conferir de perto a estrutura que meus humanos fizeram para PETs nas lojas de conveniências de todos os postos do grupo (porque agora todas as empresas do Grupo Prime são Pet Friendly), tirar as fotos para meu primeiro parceiro de doações a @alinutrioficial (que irá me ajudar a distribuir muitos alimentos para meus AUmigos de rua e abrigos), fora os atendimentos na loja que modéstia parte, meus clientes de hoje saíram muito satisfeitos! Ja já posto aqui as fotos deste dia para vocês! Obrigado por me ajudarem a mudar a história destes cãozinhos que são como eu fui um dia, tenho os melhores humanos e vamos fazer de tudo para ajudar o maior número de PETs possível 🙏🏻 Aquele lambeijo 👅 mais que especial 🐾🦴🐶🐕 #tucson #prime #hyundai @primehyundai @postosshellprime @alinutrioficial @tvvitoriaes @leonamvalli @emersonribeiromariano @juliapaixao__ @heyhumanosfotografia