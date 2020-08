VIDEO: Rodolfo Pizarro se luce recreando escena de la película “Joker”

El jugador del Inter de Miami es un gran fanático de la película de Todd Phillips

Rodolfo Pizarro se convirtió en la sensación de Internet durante unas horas, luego de que saliera a la luz un video en el que emula la escena de una de sus películas favoritas: Joker.

La cuenta oficial de Tik Tok de la Selección Mexicana lanzó dicho video, en el que aparece el mediocampista del Inter de Miami recreando la escena en perfecta sincronía con la de Joaquin Phoenix, el actor que le da vida al personaje de Arthur Fleck en la película. Las imágenes originales se entrelazan con las de Pizarro, dando como resultado un video que causó furor en redes sociales.

“Una Joya”, publicó en Twitter la cuenta oficial del Tri para promoverlo.

El el gusto del futbolista por el personaje fue explicado hace unos meses en una entrevista que le otorgó a Fernando Cevallos de BeIN Sports: Vi la película, me gustó y a veces a las personas les pasa que no están tan felices. Me gustó la película porque a veces pueden pensar que estás enojado y en realidad estas contento o al revés”, le reveló el seleccionado mexicano.