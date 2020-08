Caen nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos, ¿está bajo control?

Los nuevos casos de coronavirus cayeron en Estados Unidos por cuarta semana consecutiva en una señal de que la pandemia podría estar pasando su pico en el país.

El lunes se reportaron un poco más de 35,000 positivos, la cifra más baja en un día durante los pasados dos meses. El promedio de nuevos casos de la última semana estuvo por debajo de 50,000 por primera vez desde el 6 de julio. Los números son significativos después de que se llegara a 77,000 casos a mediados del mes pasado. El Dr. Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país llegó a predecir que se llegaría a 100,000 casos diarios si no se tomaban medidas.

The 7-day average of new cases dropped below 50k for the first time since July 6. pic.twitter.com/GrPdchaIsP

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) August 18, 2020