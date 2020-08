Hombre de Texas encuentra serpiente de gran tamaño en el inodoro

Todo es grande en Texas, incluso las serpientes que aparecen en el inodoro.

Un video compartido en Twitter muestra a una serpiente asomar la cabeza en un inodoro de una residencia. Las imágenes fueron compartidas por el reportero de WWL-TV Payton Malone, residente de Louisiana, quien recibió el video de un amigo que vive en Texas.

“Siempre pensé que era un temor irracional mío, pero parece que no”, escribió Malone. “Un amigo en el oeste de Texas encontró esto”.

En el video se ve al hombre tratar de tomar la serpiente con un palo de golf. La grabación se corta, pero Malone dijo que su amigo logró sacar el reptil del inodoro. Después lo liberó en área de vida salvaje. Se desconoce si tuvo que llamar a Control de Animales.

I always thought this was an irrational fear of mine…apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF

— Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020