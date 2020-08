Más dolores de cabeza para el Barcelona: Marc-André ter Stegen estará de baja dos meses y medio

Siguen las malas noticias para el Barcelona. En medio de todo el vaivén de cambios, este martes se confirmó que el guardameta titular del equipo, Marc-André ter Stegen estará de baja al menos durante dos semanas y media.

El cancerbero se sometió a una cirugía del tendón rotuliano de la rodilla derecha, ya que tenía molestias desde hace tiempo, que no influían en su desempeño en los partidos, pero que sabía que tenía que atender de forma definitiva en cuanto terminara la campaña para su equipo.

Mediante un comunicado, el Barcelona confirmó que la intervención realizada por el doctor Ramón Cugat fue todo un éxito. Sin embargo, el inconveniente para el equipo es que estará fuera de circulación durante más tiempo del esperado, ya que el reporte médico indica que el jugador estará en recuperación durante al menos dos meses y medio.

Si tomamos en cuenta que la fecha prevista para el inicio del próximo campeonato es el 12 de septiembre, Marc ter Stegen podría perderse alrededor de 6 o 7 partidos.

I will undergo an Intervention for my knee tendon. The medical experts and me discussed to do this "Clean-up" as there were some irritations earlier this season. It’s a proactive intervention in order to prevent and prepare for the future. (1/2) pic.twitter.com/GSNBztGpnM

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) August 17, 2020