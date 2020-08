Nuevo jersey: LeBron James reveló la “alegre” vestimenta que usará en Space Jam 2

Hace unas horas LeBron James reveló el jersey que utilizará en la película Space Jam 2.

Pese a la pausa obligada en deportes y entretenimiento que provocó la pandemia del coronavirus, las noticias en torno a estas industrias ya comenzaron a reactivarse y una de las más esperadas fue la que reveló LeBron a través de un video en la cuenta oficial de su fundación

En la publicación, se aprecia al protagonista del filme enfundado en la nueva “armadura” y a Maverick Carter, uno de los responsables de la organización que apadrina “King James”, presentándolo.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020