Oficial: Claudio Bravo está fuera del Manchester City

Este martes el Manchester City oficializó la salida de Claudio Bravo, luego de 4 años de defender la meta del equipo.

El anuncio se hizo mediante un comunicado que el club publicó en su sitio web y que difundió a través de redes sociales. En él le agradecen al guardameta chileno por la entrega mostrada todo este tiempo.

“Todo el mundo en el Manchester City quiere agradecer a Claudio sus cuatro años en el club y desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos”, se lee en la misiva.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K

— Manchester City (@ManCity) August 18, 2020