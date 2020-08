Pareja millonaria que apuntó a manifestantes hablará en Convención Republicana

Los millonarios de St. Louis que amenazaron con armas a un grupo de manifestantes de Black Lives Matter serán invitados especiales en la Convención Nacional Republicana.

Según CNN, Patricia y Mark McCloskey fueron invitados a hablar en el evento que proclamará a Donald Trump como candidato oficial de los republicanos en las elecciones de noviembre.

Los McCloskeys llamaron la atención del país a finales de junio cuando salieron al frente de su mansión armados para intimidar a manifestantes que se dirigían a la mansión de la alcaldesa de St. Louis Lyda Krewson en una comunidad cerrada. La pareja fue acusada de uso ilegal de armas de fuego.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020