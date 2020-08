Salma Hayek recuerda la muerte de Vanessa Guillén con un emotivo mensaje

View this post on Instagram

On Saturday Vanessa was finally laid to rest but her legacy will live on. I invite you to support the path to her legacy by helping get The Vanessa Guillen Act passed – where members of the military can report incidents of abuse to an independent body rather than to their superiors. El sábado finalmente se enterró a Vanessa, pero su legado vivirá por siempre. Los invito a apoyar la aprobación de la ley de Vanessa Guillen, en la que miembros del ejército pondrán denunciar incidentes de abuso a un organismo independiente en lugar de a sus superiores. @attorneynataliekhawam @vanessaguillen #justiceforvanessaguillen #iamvanessaguillen #vanessaguillen