Chiquinquirá Delgado lanza nueva revista digital

Siempre me llena de mucha ilusión comenzar otra vuelta al Sol, que por cierto es el planeta ¡que me rige!🌞 – Lo que quiere decir que la energía y la pasión van de la mano conmigo en todo lo que hago, y por estos días siempre termino viviendo una especie de borrón y cuenta nueva, me detengo y veo si estoy en el lugar donde quiero estar, agradezco, hago cambios y ajustes que me acerquen ¡a donde quiero llegar!💫 Si algo he aprendido es que siempre necesitas apoyo, ayuda y ¡guía! Así que también me tomo mi tiempo para hacerles saber a los que quiero ¡cuánto los quiero! Sin duda mi mejor regalo siempre será el amor y la presencia en mi vida de quienes amo, de mis amigos, de ustedes que están aquí leyéndome y acompañándome a diario. Después de esta época que nos ha tocado vivir, siento que este es un cumpleaños más que diferente, especial. Este tiempo me ha dado claridad para ver lo que es realmente importante, para darme cuenta que no se necesita de mucho para estar feliz y sobre todo , me ha dejado claro que la vida puede cambiar en un momento; así que mas que nunca me propongo disfrutar de este nuevo ciclo, con sus días de sol y con los nublados también, al final ¡todos me han dejado aprendizajes! 💕