Este es el espectacular elenco de Pinocho del mexicano Guillermo del Toro

La versión stop-motion que el cineasta Guillermo del Toro prepara de Pinocho para Netflix ya cuenta con elenco completo de voces, entre los que se incluyen los actores Gregory Mann y David Bradley en papeles principales, reportó Deadline.

Mann, quien es nuevo en la industria, dará vida a Pinocho, mientras que Bradley, conocido por sus trabajos en la franquicia Harry Potter y en la serie Juego de Tronos encarnará a Geppetto.

Previamente se informó que Ewan McGregor también estaría ligado al proyecto como la voz de Pepito Grillo, y a él se le unirán otros artistas, en papeles por anunciar, como Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

El largometraje, basado en el libro clásico La Aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, seguirá el viaje de un niño de madera quien cobra vida mágicamente por el deseo de su padre creador; estará ambientado en el auge del fascismo en la Italia de Benito Mussolini.

“Después de años de perseguir este proyecto de ensueño, encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios, y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado, sin apenas perder el ritmo.

“Todos amamos y practicamos la animación con gran pasión y creemos que es el medio ideal para volver a contar esta historia clásica de una manera completamente nueva”, indicó Del Toro, quien codirige el filme junto a Mark Gustafson.

Fue el otoño pasado cuando comenzó la fotografía principal de la cinta en el estudio ShadowMachine en Portland, Oregon y, a pesar de la pandemia, la producción ha continuado ininterrumpidamente, aunque sí con ciertos cambios.

El guion fue escrito por Del Toro y Patrick McHale; la letra de algunas de las canciones también las trabajó el mexicano junto a Katz, con musicalización del ganador del Óscar Alexandre Desplat.

El diseño original del personaje principal lo creó Gris Grimly, mientras que el resto de las figuras que estelarizarán la película son construidos por Mckinnon y Saunders, que trabajaron en el filme El Cadáver de la Novia, de Tim Burton.

Del Toro coproduce Pinocho junto a Lisa Henson y Blanca Lista, de The Jim Henson Company; Alex Bulkley y Corey Campodonico, de ShadowMachine; así como Gary Undar, de Exile Entertainment; y Gris Grimly.

Introducing the epic cast of @RealGDT's stop-motion PINOCCHIO film:

Newcomer Gregory Mann as Pinocchio

Ewan McGregor as Cricket

David Bradley as Gepetto

Plus:

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Finn Wolfhard

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Tim Blake Nelson

Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 19, 2020