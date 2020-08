FBI: abogado “mafioso” robó $107 millones a ganadores de la lotería desde Nueva York

Jason Kurland, un abogado de Long Island (NY), fue acusado de ejecutar un plan mafioso para estafar más de $100 millones de dólares a ganadores de premios de lotería, alegaron los fiscales federales de Brooklyn ayer.

Kurland (46), que se anuncia a sí mismo como el “abogado de la lotería”, cultivó clientes de todo el país, incluido un ganador del Mega Millions de $1.5 mil millones de dólares, y prometió invertir sus ganancias, pero en su lugar financió negocios turbios dirigidos por el reputado mafioso del crimen genovés Christopher Chierchio y otros dos asociados, dijo la Fiscalía Federal para el Distrito Este.

Kurland supuestamente recibió sobornos por dirigir el dinero a Chierchio (52) y sus socios, quienes les devolvieron una parte a los ganadores de la lotería bajo el pretexto de “pagos de intereses” sobre sus inversiones falsas, pero en realidad estaban perdiendo parte de sus ganancias.

Los otros dos acusados son el ex corredor de valores Francis Smookler (45) y Frangesco Russo (38). Los cuatro hombres fueron procesados por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Se declararon “no culpables” y fueron puestos en libertad bajo fianzas cuantiosas: $3 millones de dólares para Chierchio, $2.5 millones para Smookler, $2 millones para Russo y $1 millón para Kurland.

El abogado, que supervisó la estafa desde 2018 hasta este año, extrajo $107 millones de los varios desprevenidos ganadores de lotería, alegaron los fiscales.

El dinero financió los lujosos estilos de vida de los estafadores, que incluían costosas vacaciones, jets privados y yates, afirmaron los federales.

“Los ganadores de la lotería no pueden creer su suerte cuando ganan millones de dólares, y los hombres que arrestamos esta mañana supuestamente usaron ese sentimiento eufórico a su favor”, comentó el subdirector a cargo del FBI, William Sweeney, en un comunicado.

“El FBI de Nueva York descubrió cómo se convenció a estas víctimas para que pusieran grandes cantidades de su dinero en efectivo en inversiones que beneficiaran a los acusados”, dijo Sweeney. “En lugar de probar suerte en la lotería, estos hombres recurrieron a defraudar a las víctimas para enriquecerse, pero su apuesta no dio resultado”, citó New York Post.

Chierchio, residente de Staten Island (NYC), fue absuelto el año pasado en un caso no relacionado en la Corte Suprema de Manhattan. Había sido acusado de conspirar para arreglar licitaciones de construcción en un proyecto de apartamentos de lujo en Brooklyn, informó Staten Island Advance en ese momento.

A NY attorney, Jason Kurland who branded himself as a "lottery lawyer" ran a scheme where he encouraged his clients to make large investments in dubious entities controlled by his associates, for which he receives kickbacks. His clients lost more than $80M.https://t.co/TeZGTLt646

— FCCED – Financial Crimes News (@FinCrimeEdu) August 18, 2020