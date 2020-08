Hombre de Texas descubre algo aterrador dentro del inodoro de su baño

Un ciudadano de Texas fue al baño y se encontró con la cabeza de una serpiente asomándose por el hueco del inodoro. El espantoso video se publicó en Twitter este domingo y se convirtió en un viral que hasta el momento acumula casi 3 millones de visitas.

Ratas, sapos y serpientes son parte de una fantasía de terror colectiva: la de estar en el inodoro y ser atacado por uno de estos horribles animales. Una secuencia de imágenes que un hombre de Texas experimentó en la realidad. Bajo el argumento “le pasó a un amigo”, Payton Malone, el meteorólogo de la CBS de Nueva Orleans, tuiteó el video y escribió: “Siempre pensé que esto era un miedo irracional mío, pero aparentemente no. Un amigo de Texas encontró esto”.

I always thought this was an irrational fear of mine…apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF

— Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020