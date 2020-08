Incendios acorralan al área de la Bahía de San Francisco

Residentes de los condados que componen el área de la Bahía de San Francisco despertaron entre ceniza y humo debido a los incendios que se desataron en el área en los últimos días.

La mayoría de los fuegos fueron causados por las tormenta eléctricas, un fenómeno inusual en el área en esta época del año, que se desataron como consecuencia del paso de la tormenta trópical Fausto en el Pacífico.

De acuerdo con Cal Fire, al menos 367 fuegos se desataron en las últimas 72 horas. Los relámpagos que cayeron en zonas secas serían la principal causa. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia.

Autoridades locales ordenaron evacuaciones en los condados de Napa, Sonoma, Contra Costa, San Mateo, Alameda y Marin.

Stunning view on @CIRA_CSU of all the Bay Area wildfire heat signatures on the fire temp overlay. #HennesseyFire and #CZUAugustLightningComplex mountains in San Mateo County showing especially strong. Stay safe, heed local evacuation orders #CAwx #FireWx pic.twitter.com/4X0nKftdfi

El incendio LNU Lightning Complex en Vacaville, al noreste de San Francisco, obligó a evacuaciones la madrugada del miércoles. Se estima que las llamas alcanza 85,000 hectáreas. Por ahora se ha contenido menos del 10% y 22,000 personas fueron evacuadas.

En la noche del martes también se reportó un fuego en la zona costera de Point Reyes en el condado de Marin. Varias viviendas fueron evacuadas.

New evacuation orders for parts of the city of #Vacaville. Police are going door to door. This fire is NOT A JOKE. Leave if you are told to leave.

There are not enough firefighters to do structure protection. This is a live-saving event ONLY! #LNULightningComplex pic.twitter.com/lUJOaCPJ27

— Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 19, 2020