¿Qué tan temible es Avni Yildirim, el nuevo rival del “Canelo” Álvarez?

The WBC belt is vacant – the only thing what I know is I am the mandatory challenger I am fighting for the title this is promised by our boxing president Mauricio Suleiman- who my opponent will be I don’t know – but i am ready for anyone -i only want to have the belt which was stolen in the direll fight -justice is coming I trust the decision from the board of Gouverneurs of the WBC -my goal is to make my country proud as the first WBC world champion —————————————————- Kemer boşta ve tek bildiğim altın kemere ben oynuyorum.Bu açıklamayı WBC federasyon başkanı @wbcmoro ve promotörüm @ahmetonerboxing yaptı.Rakibimin kim olacağı hakkında bilgim yok!!!Bu kararı verecek olan mercii WBC yönetimidir..Tek istediğim kemeri belime takıp ülkeme ilk Dünya şampiyonluğunu getirmek🇹🇷🧿