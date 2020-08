Uber alerta a sus usuarios que podría suspender el servicio en California el jueves

El servicio de viajes compartidos de Uber está advirtiendo a los usuarios en su blog que el servicio de transporte podría terminar tan pronto como el jueves. El anuncio viene después que la semana pasada una corte estatal le otorgó a Uber 10 días para reclasificar a los conductores como empleados.

En la actualidad a los conductores del servicio se les considera como contratistas, lo que significa que no reciben beneficios como una licencia por enfermedad pagada.

El cambio de régimen garantiza beneficios como horas extras, licencias por enfermedad y reembolso de gastos para los trabajadores que forman gran parte de la plataforma.

Hasta el momento la compañía dijo que está apelando la decisión. El fallo también afectaría a los conductores de Lyft. Ambas compañías dijeron que necesitarían tiempo para hacer los cambios necesarios y recontratar a los conductores como empleados. Desde entonces las empresas han estado advirtiendo a los usuarios de California de un posible cierre inminente.

La decisión de suspender el servicio de manera temporal podría dejar espacio para que nuevos competidores e incluso taxistas llenen el vacío que dejaría la empresa de transporte, según un informe de CNBC al menos dos nuevas empresas estarían acelerando sus planes para ofrecer sus servicios ante una posible retirada de Uber y Lyft.

Uber warns California users of Friday’s possible shut down pic.twitter.com/jYiMw9JUhK

— Dave Lee (@DaveLeeFT) August 19, 2020