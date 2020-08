VIDEO: Melania lo vuelve a hacer: rechaza la mano de Trump

La primera dama Melania Trump volvió a hacerle un desplante al presidente Donald Trump, quien quería tomarla de la mano mientras bajaban del avión presidencial, pero ella rechazó varias veces el intento.

El momento quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales.

La pareja presidencial baja del Air Force One en compañía de su hijo, Barron, quien parece ajeno al bochornoso momento para el mandatario.

La Primera Dama sostiene su bolso y el presidente intenta tomarla de la mano, ella rechaza el gesto y luego se sostiene el vestido, como huyendo de la mano del republicano, quien insiste en tocarla.

First Lady Melania Trump did not take President Trump's hand while walking down the steps from Air Force One along with their son, Barron.

Latest news from the US here: https://t.co/mZeFbm2fmP pic.twitter.com/QDea9YsTB6

— SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020