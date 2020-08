Delincuente sexual con amplios antecedentes policiales atacó a dos ancianas en Queens

Richard Smalls, un delincuente sexual que ha sido condenado al menos dos veces, fue arrestado y acusado de asfixiar a dos mujeres mayores durante un par de asaltos en Queens (NYC), dijeron las autoridades ayer.

Smalls (58) enfrenta cargos de robo y estrangulamiento por presuntamente atacar a las dos víctimas dentro de sus edificios residenciales.

La primera víctima fue una mujer de 72 años atacada cuando recogía su correo en el vestíbulo de su edificio cerca de la 64th Ave. y 98th St. en Rego Park, el 28 de julio. Smalls le exigió objetos de valor y se escapó después de quitarle dinero en efectivo y joyas por valor de $500 dólares, según la policía. La llevaron al hospital con moretones.

El 9 de agosto, volvió a atacar, asfixiando a María Salazar (79), también en el vestíbulo de su edificio en Rego Park, cuando regresaba de una tienda.

“Abrió el ascensor, entró, la agarró por el cuello y la empujó”, narró la hija de Salazar, Valentina Henao,

Smalls no dijo nada mientras estrangulaba a Salazar durante unos ocho segundos, lastimándole el cuello, y luego salió corriendo con algunos paquetes que habían quedado en el suelo del vestíbulo.

El sospechoso vive en un refugio para personas sin hogar en Sunset Park, Brooklyn, según la policía. Es un delincuente sexual registrado que cumplió ocho años de prisión después de ser declarado culpable de violación y sodomía, siendo adolescente en 1981.

Fue puesto en libertad condicional en 1989, pero se encontró nuevamente tras las rejas en 2003 después de ser arrestado por irrumpir en la casa de una mujer de Rego Park y obligarla a realizar un acto sexual.

Esa vez fue declarado culpable de sodomía y robo. Salió de prisión en marzo de 2014, según los registros judiciales. Su libertad condicional terminó el año pasado.

Smalls fue arrestado el domingo por los dos asaltos recientes y quedó recluido sin fianza durante una breve lectura de cargos en el Tribunal Penal de Queens. Debe regresar a la corte el viernes, informó Daily News.

A serial sex offender who served time for rape has been charged with choking and robbing two elderly women in their #Queens apartment lobbies. #foresthills #regopark https://t.co/ChplDHeDFy pic.twitter.com/KsHWXslKhd

— QueensPost (@queenspost) August 19, 2020