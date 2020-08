Detienen a Steve Bannon, exjefe de asesores de Trump, por fraude con fondos para el muro

Steve Bannon y tres personas más fueron arrestadas este jueves, acusado de cometer fraude a donantes con cientos de miles de dólares como parte de una campaña de recaudación de fondos, supuestamente dirigida a apoyar el muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, además de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

El exjefe de asesores del presidente Trump tendrá su primera audiencia esta tarde en el Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Analisa Torres.

Los cuatro acusado enfrentan cargos por tomar dinero de un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales, entre otras cosas.

Bannon, a través de una organización sin fines de lucro identificada como Non-Profit-1, usó más de $1 millón de dólares de la campaña para la barrera fronteriza para pagar “en secreto” a otro acusado, Kolfage, además de cubrir sus propios gastos, estimados en cientos de miles de dólares.

“Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción”, dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss.

Leaders of ‘We Build The Wall’ online fundraising campaign charged with defrauding hundreds of thousands of donors https://t.co/cH2abWm2Ph pic.twitter.com/NKxfKXkcEX

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) August 20, 2020