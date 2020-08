Hija de militar hispano que votó por Trump y cuya madre fue deportada lidera voz de inmigrantes con Biden

Estela fue de las historias de migrantes en la Convención Nacional Demócrata

“Querido Donald Trump“, así comenzó Estela, de 11 años, su intervención en el segmento de la Convención Nacional Demócrata sobre la importancia de los inmigrantes. Ella es hija de Cuauhtémoc “Temo” Juárez, un militar hispano, quien sirvió en Centroamérica, Irak y África, y pensó que él y su familia estarían protegidos de la retórica contra migrantes del republicano, por quien votó en 2016. Dos años después, su esposa fue deportada a México.

Un día antes de este testimonio, el presidente Trump visitó a Arizona, donde volvió a hablar contra inmigrantes, al menos reconoció que “algunos eran buenos”, pero muchos no, a quienes llamó “criminales”, “violadores”. A diferencia de 2016, esta vez no se refirió solamente a los mexicanos, pero por la frontera con México es donde cruza la mayoría de aquellos que no quiere en el país. Esta vez su plan, si gana la elección, podría ser más duro: cobrar una cuota al cruzar la frontera y agregar un impuesto al envío de remesas.

Estela no escondió que su padre votó por el presidente Trump, pero aseguró que no lo volvería a hacer. Su madre, Alejandra, “no es una criminal”, dijo la joven en el segmento presentado por la actriz Kerry Washington, quien ensalzó el origen migrante de su familia. Sus abuelos llegaron en los años 20 del siglo pasado. “No puedo imaginar la emoción que sintieron de ver la Estatua de la Libertad”, expresó la estrella de Hollywood.

Con imágenes de sus padres y de su hermana Pamela de fondo, Estela continúa leyendo la carta dirigida al Presidente 45 de los EE.UU., compartiendo que su madre llegó al país siendo una adolescente. Se dedicó a trabajar, pagó sus impuestos. La Administración de Barack Obama consideró que no era un peligro para el país, así que podía quedarse.

“Mi mamá trabajó duro. Trabajó duro y pagó impuestos. La Administración Obama le dijo que ella podría quedarse. Mi papá pensó que usted protegería a las familias militares, por lo que votó por usted en 2016. Señor presidente… No lo volverá a hacer de nuevo, después de lo que usted hizo a nuestra familia”, continuó la adolescente. “En lugar de protegernos, usted destruyó nuestro mundo. Mi mamá es una buena persona y no es una criminal. Ahora mi mamá se ha ido, nos la quitaron sin una razón”.

Estela no solamente habló por su familia, sino por aquellas que son separadas en la frontera o en las redadas organizadas por la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Algunos de esos niños son huérfanos ahora por su culpa”, expresó la joven cuya familia ahora apoya al exvicepresidente Joe Biden, quien entre sus planes migratorios incluye un proyecto para buscar que 11 millones de indocumentados logren obtener sus documentos de estancia legal.