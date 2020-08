Hombre con muerte cerebral tras ser arrojado desde un auto en Queens

Un hombre quedó con muerte cerebral después de que alguien pareció arrojarlo desde una camioneta en movimiento en Queens (NYC).

El hombre no identificado estaba dentro del vehículo en las avenidas 135th y North Conduit en Springfield Gardens alrededor de las 3:30 p.m. del lunes cuando fue expulsado de alguna manera, informó NYPD ayer.

Un testigo dijo que alguien obligó al hombre a salir de la camioneta, según fuentes policiales. Las autoridades no pudieron confirmar de inmediato ese detalle.

Fue llevado al Jamaica Hospital Medical Center, donde se le diagnosticó muerte cerebral, fractura de cráneo, hemorragia interna y cortes, según las fuentes.

Ayer estaba en estado crítico. No quedó claro de inmediato cuántas personas había dentro del SUV, destacó New York Post.

El incidente sigue bajo investigación. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man brain dead after being ejected from moving SUV in Queens https://t.co/dUDIAKIurV pic.twitter.com/Cf0E0r9oPE

— New York Post Metro (@nypmetro) August 19, 2020