Madre humilla a su hija en TikTok por aparentar ser un hombre

No le pareció descubrir que se hacía llamar "Alex"

Mucha indignación ha causado un video compartido en TikTok, en donde aparece una madre humillando a su hija por aparentar ser una persona que no es.

Resulta ser que la joven es de sexo femenino; sin embargo, en esta red social sube videos en donde se le ve utilizando algunos recursos del cosplay para cambiar su identidad sexual a la de un hombre, y de hecho se hace llamar “Alex”.

El problema se originó cuando su mamá encontró el perfil de su hija en TikTok y vio que en los comentarios, todos se referían a ella como si se tratara de un caballero, lo cual desató su furia y por ende, decidió usurpar la identidad de su hija en TikTok para mandar un mensaje a sus seguidores, el cual ha sido tachado de discriminatorio y abusivo.

“Okay. Ella es Darinka y yo soy su madre Tasha. Yo le di el nombre de Darinka por una razón, ustedes van a dirigirse a ella como Darinka, o ustedes no van a dirigirse a ella en absoluto. Si ustedes no siguen las instrucciones de su madre, ustedes serán eliminados de su vida, entiendan eso. Esto va para cada uno de los amigos que ella tenga, SU NOMBRE ES D****, NO ALEX, ESTOY HARTA DE ESTO”, declara la madre ante la cámara.

Si vas a tener unx hijx y no lx vas a amar de igual forma si es trans, nb, genderfluid, gay, bi, lesbiana, O LO QUE SEA no lx tengas.

Ver la cara me hace mierda man, no entiendo como existe gente así. #HISNAMEISALEX pic.twitter.com/xF2aR0wU0z — AgussDD_🍒🏳️‍🌈 (@Aguss_DD) August 16, 2020

Varios usuarios, sobretodo de la comunidad LGBT, han salido en defensa de la adolescente, a quien en todo momento se le puede observar con la mirada perdida mientras su madre hablar, como si estuviera en shock al ser humillada delante de todos sus seguidores.

Para demostrarle apoyo a la adolescente, en Twitter se creó el hashtag #HisNameIsAlex, en donde exigieron a las autoridades de Tennessee, que el estado en donde radica, investiguen el caso, sobretodo porque temen por la integridad física y emocional de la chica.

Días después trascendió que la mujer perdió su empleo como cocinera en un restaurante local y que la adolescente se encuentra a salvo en un centro de protección para menores.