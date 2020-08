Nuevo paquete de estímulo descarta ayuda de $1,200 por persona

Tampoco se contempla apoyo a estudiantes

Los republicanos tienen listo un nuevo proyecto de ayuda económica, pero no integraron el envío de un cheque de estímulo de $1,200 por persona, uno de los primeros acuerdos con demócratas y la Casa Blanca.

Aunque un primer reporte de The New York Times no hizo especificaciones sobre ese apoyo, uno de los más esperados por las familias, Forbes confirmó que no se contempla en el proyecto impulsado por el líder del Senado, Mitch McConnell.

El borrador de la propuesta incluye beneficios de desempleo reducidos a $300 por semana, pero no hay “pago de estímulo directo a los estadounidenses”, señala el reporte. “La propuesta tampoco incluye ningún alivio de préstamos estudiantiles”, acota.

Los republicanos intentan impulsar este nuevo paquete que sí incluye ayuda para empresas, colegios y para pruebas de COVID-19, pero es mucho menos dinero de lo proyectado en la Ley CARES, que estipulaba $1 billón de dólares.

El plan surge en medio de la suspensión de negociaciones y del descanso de congresistas, aunque los representantes demócratas preparan una audiencia sobre la Oficina Postal, a fin de conocer los problemas que enfrenta para asegurar el procesamiento de votos por correo.

Los demócratas no han querido volver a la mesa de negociaciones, debido a que consideran que el proyecto de ayuda es mínimo comparado con las necesidades que enfrenta el país.

Este impasse en el Congreso ocurre al tiempo que 1.1 millones de estadounidenses solicitaron esta semana seguro de desempleo, aumentando la cifra ya de por sí escandalosa de más de 30 millones de desempleados.