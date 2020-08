Video captó arrollamiento de una señora mayor en Queens; el conductor siguió de largo

NYPD está buscando al conductor de una camioneta captada en video arrollando a una mujer y luego huyendo en una avenida de Queens (NYC).

El video divulgado ayer, corresponde a un accidente sucedido el 19 de julio, poco después de las 7 a.m., cuando una mujer de 64 años cruzaba la calle cerca de la intersección de Pitkin Avenue y Cross Bay Boulevard en Ozone Park.

La víctima no identificada estaba en el cruce de peatones cuando un SUV negro la golpeó y siguió conduciendo, huyendo del lugar, dijeron las autoridades.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde milagrosamente sobrevivió, dijo la policía. El conductor sigue prófugo, a un mes del atropello.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Queens hit-and-run: Police looking for driver of SUV that slammed into a 64-year-old woman before speeding off

Warning: Some may find video below disturbing

Full story: https://t.co/DR1qRQ0JqO pic.twitter.com/KbX1KUly0C

— PIX11 News (@PIX11News) August 20, 2020